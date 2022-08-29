المشتركة تصدر بياناً جديداً حول حظر التجوال

2022/08/29 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المواطنين الى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع"، داعية المواطنين الى "التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملاً رئيسياً في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية الان تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وهي صمام أمان للبلاد، مجددة الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها".

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