2022/08/29 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة المركز الخبري الوطني.

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