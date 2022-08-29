بطولة غولف للسيدات تمولها السعودية تثير جدلًا في نيويورك مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر

2022/08/29 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عائلات ضحايا 11 سبتمبر، قبل أيام من إحياء الذكرى الـ21 للهجمات، عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، بإلغاء الدعوة الموجهة إلى بطولة غولف تمولها السعودية والمزمع عقدها في نيويورك أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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