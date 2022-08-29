العمليات المشتركة تفرض حظراً للتجوال في جميع المحافظات

2022/08/29 | 18:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل .

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