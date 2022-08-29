دعا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري.. الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية

2022/08/29 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الإثنين، اجتماعاً طارئاً للقيادات

الأمنية بمقر العمليات المشتركة،

لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول

المتظاهرين للمؤسسات الحكومية.

و

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