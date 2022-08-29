اعلان حظر التجوال الشامل في العراق

2022/08/29 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع

محافظات العراق.

وذكر بيان للعمليات المشتركة وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن فرض حظر التجوال

في جميع أنحاء العراق سيدخل حيز التنفي

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