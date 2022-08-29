2022/08/29 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

الإثنين، من "انزلاق الأوضاع نحو متاهات

مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً

فيها".

وقال صالح في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الظرف العصيب الذي يمر

ببلدنا يستدعي م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية معلقاً على احداث الخضراء: الظرف العصيب يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية معلقاً على احداث الخضراء: الظرف العصيب يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).