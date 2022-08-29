سقوط جرحى من التيار الصدري في اقتحام القصر الجمهوري ببغداد

2022/08/29 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت جهات مجهولة النار على المتظاهرين من التيار الصدري بعد اقتحامهم القصر الجمهوري اليوم الاثنين وسقط ما لايقل عن ٢٥ جريحا ، وذلك بعد ساعة من اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي .فيما نزلت قوات الطوارى والاحتياط العسكري لاستعادة السيطرة على المنطقة الخضراء .

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