أكاديمية عراقية في إسطنبول تخرّج دفعة من طلبتها

2022/08/29 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول -الزمان أقامت يوم أمس مدارس أكاديمية المعرفة العراقية في إسطنبول حفل تخريج الدفعة السادسة ( دفعة المعالي ) من طلبتها في الدراسة الإعدادية والمتوسطة والابتدائية، وابتدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ، ثم عزف السلام الجمهوري التركي وتلاه السلام الجمهوري العراقي .وألقى بعد ذلك الدكتور صهيب حمودات رئيس مجلس الإدارة كلمة […]

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