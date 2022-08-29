شاهد.. أتباع التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

2022/08/29 | 18:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لسيطرة أتباع التيار الصدري على القصر الجمهوري في بغداد واحتشاد المئات منهم داخل القصر وفي باحته.

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