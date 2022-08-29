ايران تدعو مواطنيها الى عدم زيارة العراق

2022/08/29 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الاثنين، المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد .وقالت الوزارة في بيان: “نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد”، ووعدت بـ”عودة الزوار الإيرانيين المتواجدين في النجف وكربلاء مع ضمان سلامتهم”.

من جهتها، طلبت السفارة الإيرانية في العراق من رعاياها المتواجدين في العراق “عدم التوجه إلى بغداد والكاظمية وسامراء حتى إشعار آخر بسبب فرض قوانين فرض التجوال في العاصمة العراقية”.

هذا وأعلنت قيادة القوات المشتركة، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر.

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