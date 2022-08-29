الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الرسمية

2022/08/29 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة.وقال صالح، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين، إن الظرف …

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