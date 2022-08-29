الرئيس العراقي يبحث الأوضاع بالبلاد مع رؤساء الوزراء والنواب والقضاء

2022/08/29 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استضاف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.وأكد الاجتماع، بحسب بيان صادر عن …

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