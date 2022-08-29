"عاريا على سجادة".. الهند تستجوب نجم بوليوود بتهمة "الفحش"

2022/08/29 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجوبت الشرطة الهندية نجم بوليوود رانفير سينغ الاثنين بتهمة "الفحش" بعد نشر صور عارية له، في قضية تسلط الضوء على علاقة الهند المعقدة بالعري.

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