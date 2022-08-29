غلق بوابة القدس وسط بغداد

2022/08/29 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإغلاق بوابة القدس في المنطقة الخضراء وسط بغداد، من قبل متظاهرين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن متظاهرين أغلقوا بوابة القدس في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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