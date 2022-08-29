المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع العراق

2022/08/29 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق.

وقالت المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".وأضافت، "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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