عمليات ميسان: الوضع في المحافظة مستقر

2022/08/29 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، أن الوضع في المحافظة مستقر.

وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع في المحافظة مستقر وحركة المواطنين طبيعية مع انتشار القطعات الأمنية لتأمين الحماية لدوائر الدولة".

وأضاف، أنه "تم التأكيد على السيطرات الرئيسة بالتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص".

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