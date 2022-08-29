المرصد العراقي لحقوق الإنسان يكشف استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين

2022/08/29 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن القوات العراقية استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وأكد المرصد “إصابة 20 شخصاً على الأقل في صفوف المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء”.



لافتاً الى انه “تم نقل بعض الجرحى إلى مستشفى الكندي في بغداد”.

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