وفاة متظاهر وإصابة عدد من المراسلين والصحفيين خلال تفريق المحتجين بالمنطقة الخضراء

2022/08/29 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة أحد المتظاهرين، نتيجة إصابته الشديدة، خلال تفريق المحتجين في المنطقة الخضراء.

وشهدت المنطقة الخضراء، اليوم الاثنين، إصابة عدد من المراسلين والمصورين بينهم مصور ومراسل وكالة شفق نيوز، خلال محاولات القوات الأمنية فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

وقال مراسل الوكالة إنه “تعرض لإطلاق رصاص مطاطي عند مقر مجلس النواب خلال محاولة القوات الأمنية فض اقتحام الصدريين داخل القصر الحكومي، ثاني قصور الرئاسة وملاحقتهم للمتظاهرين وصولا الى مبنى البرلمان”، لافتا الى “تكسير جهاز الموبايل الخاص به أيضا وسيتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة”.

وأضاف المراسل ان “مصوراً أصيب أيضا خلال الحملة الأمنية التي استخدمت فيها القوات الأمنية مختلف أنواع الأسلحة، بدءاً من الهراوات والمياه والقنابل الدخانية والرصاص المطاطي والرصاص الحي”.

واشار الى أنه “تم تحطيم معدات عدد من الصحفيين، فيما تم اعتقال كادر قناة الرشيد، وكادر قناة الجزيرة، وكذلك الاعتداء وتحطيم معدات قنوات العربية، والفلوجة، ويو تي في، وإصابة مراسل تلفزيون الفلوجة”.

وأفاد مصدر أمني أن “أكثر من 20 اصابة وحالة اختناق بعضها خطرة خلال تفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي”.

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