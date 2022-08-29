متظاهرون في بابل يقتحمون مبنى المحافظة

2022/08/29 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقتحم متظاهرون في بابل، اليوم الاثنين، مبنى المحافظة، تزامنا مع إعلان فرض حظر للتجوال في جميع المحافظات اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأظهرت صورة، اقتحام مجموعة من المتظاهرين مبنى محافظة بابل، بعد ساعات على إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

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