2022/08/29 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مشاهد من قطع شوارع بابل بالإطارات المشتعلة pic.twitter.com/wQiMyytkXB — المسلة (@Almasalah2) August 29, 2022...

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