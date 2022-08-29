2022/08/29 | 19:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UVjNDlLf9yg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المتظاهرون يقتحمون القصر الحكومي في المنطقة الخضراء في بالعاصمة بغداد،) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المتظاهرون يقتحمون القصر الحكومي في المنطقة الخضراء في بالعاصمة بغداد،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).