قتيلان من أنصار الصدر بإطلاق نار في المنطقة الخضراء ببغداد

2022/08/29 | 19:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئا للقيادة الأمنية بمقر العمليات المشتركة

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وعدم إرباك الوضع العام في البلاد.

وترأس الكاظمي اجتماعًا طارئا للقيادة الأمنية بمقر العمليات المشتركة.



وجدد توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 29, 2022

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