2022/08/29 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مشاهد لوصول سرايا السلام إلى المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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