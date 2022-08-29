واشنطن: لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر

2022/08/29 | 19:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، منوهة بأن الوقت حان الآن للحوار لحل الخلافات. وذكرت السفارة الأمريكية، أن تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة …

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