2022/08/29 | 19:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، وجود توجه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الأنباء التي تحدثت عن توجه وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن بغداد والمحافظات غير صحيحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاتصالات" العراقية: لا يوجد أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاتصالات" العراقية: لا يوجد أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).