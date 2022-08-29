الرئيس الإيراني: عودة العلاقات مع السعودية ممكنة إذا نفذت تعهداتها

2022/08/29 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، على أهمية الحوار بين إيران ودول المنطقة، مصرحا بأن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية يمكن أن تعود إذا نفذت الرياض "بعض النقاط التي تعهدت بها" خلال محادثات بغداد، على حد تعبيره.

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