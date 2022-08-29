مطار إيراني يعلق رحلات الطيران الى بغداد

2022/08/29 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مطار إيراني، اليوم الاثنين، تعليق رحلات الطيران من طهران الى بغداد.وقالت قناة “الجزيرة” إن “مطار الخميني الدولي في إيران عليق كل رحلات الطيران من طهران إلى بغداد حتى إشعار آخر”.

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات.

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