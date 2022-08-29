تزامناً مع أحداث المنطقة الخضراء.. الأنبار تشهد إجراءات أمنية مشدّدة

2022/08/29 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع التطورات السياسية والاحتجاجات الجارية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تشهد مداخل مدن محافظة الأنبار إجراءات أمنية مشددة، لمنع تنقل المواطنين بين مدن المحافظة، في وقت تصدح به مساجد الانبار، بإعلان حظر التجوال، الأمر الذي دفع المواطنين باللجوء لمحطات تعبئة الوقود، خوفاً من حدوث أزمة في الوقود خلال الساعات المقبلة.

وتشهد سيطرات مدن الانبار إنتشاراً أمنياً وإجراءات مشددة للتأكد من هويات الواصلين إليها، وبطاقات سكنهم، للسماح لهم بالدخول أو منعهم في حال دخولهم لمدينة غير مدينتهم المسجلة ببطاقة السكن.

وفي السياق ذاته، وجّهت السلطات الأمنية في المحافظة، أئمة وخطباء المساجد بإعلان حظر تجوال شامل وتوصيتهم بعدم خرق القرار حفاظا على الوضع الأمني المستتب في المحافظة.

وتشهد محطات تعبئة الوقود في الانبار، زحاما شديداً من المواطنين بهدف تعبئة الوقود، خوفا من تطور الأحداث في الساعات المقبلة.

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