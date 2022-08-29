بالصور.. إرتفاع أعمدة الدخان بمقتربات مجلس النواب.. والدفاع المدني يعجز عن الوصول

2022/08/29 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بارتفاع أعمدة الدخان ضمن مقتربات مجلس النواب وسط بغداد، فيما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعجز عن الوصول بسبب رمي الرصاص.

وقال المصدر، إن “اعمدة الدخان ترتفع ضمن مقتربات مجلس النواب فيما لم تعرف الأسباب لغاية الآن”.

وأشار إلى أن “فرق الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الحادث، بسبب رمي الرصاص المتقطع”.

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