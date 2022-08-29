عاش 26 عاما وحيدا.. وفاة

2022/08/29 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة "فوناي"، الحكومية المتخصصة بتتبع أفراد القبائل المعزولة في غابات الأمازون بالبرازيل، وفاة آخر رجل من أفراد قبيلته المعزولة، والذي عاش وحده في إقليم تانارو للسكان الأصليين بولاية روندونيا في غربي غابات الأمازون البرازيلية.

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