الجامعة العربية توجه دعوة الى الأطراف العراقية

2022/08/29 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العربية تتابع كافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية.

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