ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في صفوف المتظاهرين

2022/08/29 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "حصيلة الجرحى في صفوف المتظاهرين ارتفعت إلى أكثر من 150 جريحا".

وأضاف ان "عدد الشهداء ارتفع ليصبح عددهم 10 شهداء".

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