2022/08/29 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احراق خيام الاعتصامات قرب مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء (فيديو)

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