السفارة البريطانية في بغداد: قلقون من الأحداث التي يشهدها العراق خاصة الأنباء عن وقوع ضحايا

2022/08/29 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعرب القائم باعمال السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الاثنين، عن قلقهم من الأحداث التي يشهدها العراق خاصة الأنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "قلقون من الأحداث التي يشهدها العراق خاصة الأنباء عن وقوع ضحايا".

وتابع: "على المتظاهرين الامتناع عن اقتحام المباني الحكومية".

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