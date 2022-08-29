‏محافظ ذي قار يعطِّل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غدٍ الثلاثاء‏

2022/08/29 | 20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعطِّل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غدٍ الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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