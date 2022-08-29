بالصور: انصار التيار الصدري يقطعون طريق بغداد- ناصرية عند تقاطع البطحاء



بالصور: انصار التيار الصدري يقطعون طريق بغداد- ناصرية عند تقاطع البطحاء
2022/08/29 | 20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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