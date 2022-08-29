2022/08/29 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

اقدم الديكتاتور المجرم جرذ الحفرة

صدام وعصابته عصابة البعث على الاعتداء

على الجارة دولة الكويت الشقيقة

المسلمة, ومارس البطش والترهيب ضد اهلها

واباح النهب والسلب فيها.

لق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزو الكويت من وجهة نظر شيعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزو الكويت من وجهة نظر شيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).