إيران تدعو مواطنيها لعدم زيارة العراق

2022/08/29 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت وزارة الداخلية الإيرانية

المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار

آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد

من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات

في بغداد والجنوب.

وقالت الداخلية في بيان، تابعته وكالة

نو

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