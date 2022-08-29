2022/08/29 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (ما يلفظُ من قولٍ إلا لديهِ رقيبٌ عتيد) يتابعُ العراقيون جميعاً بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوةِ في التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية والتي وصلت الى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم […]

ظهرت المقالة الاطار يدعو التيار للعودةِ الى طاولةِ الحوار من أجل الوصول الى تفاهماتٍ مشتركة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يدعو التيار للعودةِ الى طاولةِ الحوار من أجل الوصول الى تفاهماتٍ مشتركة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يدعو التيار للعودةِ الى طاولةِ الحوار من أجل الوصول الى تفاهماتٍ مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).