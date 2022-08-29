2022/08/29 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حرق خيام المتظاهرين في مجلس النواب pic.twitter.com/SvrBzxAkjh — المسلة (@Almasalah2) August 29, 2022...

ظهرت المقالة بالفيديو..



حرق خيام المتظاهرين في مجلس النواب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حرق خيام المتظاهرين في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حرق خيام المتظاهرين في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).