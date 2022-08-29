2022/08/29 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ارتال عسكرية تابعة لسرايا السلام في بغداد pic.twitter.com/2Hma5HcUfb — المسلة (@Almasalah2) August 29, 2022...

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