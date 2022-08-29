2022/08/29 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولية التعويض عن الوفاة صعقاً بالتيار الكهربائي – قاسم الجنابي في سجلات القضاء إن وزارة الكهرباء والدوائر التابعة لها هي مؤسسات خدمية ، تقوم على خدمة المواطنين وذلك بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم ومعاملهم فضلا عن إنارة الطرق والمحلّات العامة وإنها لكي تنجز هذه الخدمة عليها بذل العناية والصيانة المستمرة للأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي من […]

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