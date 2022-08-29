2022/08/29 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أليس منكم رجل رشيد ؟ – علي الشكري المتتبع لحوادث العراق بعد سنة 2003 يجدها فتن واضطرابات وتطاحن وتناحر وتدافع وتهديدات وارهاب وفشل وبطالة وكساد وتهريب للأموال وتخريب للاقتصاد ، وكل ذلك منسوب للشيعة حكام ومديرون ومحكومون ورجال دين ، الحاكم فاسد ، المدير فاشل ، المحكوم خانع ، رجل الدين دجال ، وغيرهم مهمش […]

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