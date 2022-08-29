2022/08/29 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسيون ومرض جنون السلطة – سامي الزبيدي لا يعاني العراق من كورونا والكوليرا والحمى النزفية وقبلها جنون البقر فقط بل هناك وباء معدي آخر ظهر في العراق بشكل خطير بعد عام 2003 ولكن ولله الحمد فان هذا الوباء لا يصيب أبناء الشعب العراقي البسطاء والمغلوبين على أمرهم انه مختص بفئة السياسيين فقط وبالتحديد السياسيين المهووسين […]

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