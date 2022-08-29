اقتحام مقار رئاسية وصدامات بين الأمن وأنصار الصدر.. ما الذي يجري في العراق وإلى أين تتجه الأحداث؟

2022/08/29 | 20:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم أنصار التيار الصدري القصر الجمهوري ببغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، وسط تعقد في المشهد السياسي فكيف بدأت القصة وما هي مآلاتها؟

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