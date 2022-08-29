تطورات الوضع في العراق.. قتلى وجرحى بتجدد إطلاق النار في المنطقة الخضراء بالتزامن مع سريان حظر التجول الشامل

2022/08/29 | 20:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلاحق التطورات في العراق بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين اعتزاله العمل السياسي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال تجدد إطلاق النار في المنطقة الخضراء.

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