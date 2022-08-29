توجيه عاجل من القائد العام للقوات المسلحة

2022/08/29 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال.

وذكر بيان للكاظمي تلقته (بغداد اليوم) انه " وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، وشدد " على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن"قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية".

وتابع انه "ووجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".

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