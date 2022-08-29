2022/08/29 | 21:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرّب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، حقيقة مغادرة الصدر مقر إقامته في منطقة الحنانة بمحافظة النجف بعد اعتزاله العمل السياسي والتطورات الأخيرة التي شهدها الشارع العراقي من تصعيد في الاحتجاجات الشعبية من قبل أنصاره.

وقال المصدر، أن “الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منطقة الحنانة الى خارج العراق أو مكان آخر غير صحيحة، فالصدر مازال موجوداً في نفس مقر إقامته”.

وبيّن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يراقب عن كثب وبدقة للتطورات التي تحصل في الشارع العراقي وفي العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وهو رافض بشدة لأي تدخل برغم الوساطات لتدخله من قبل أطراف سياسية وحكومية وحتى بعض الأطراف الخارجية”.

وشهدت العاصمة بغداد ظهر اليوم أحداثاً ساخنة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي ووجه بغلق جميع المكاتب والمؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية التابعة له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرّب من السيد الصدر يؤكد أنه باقٍ في مقر إقامته بالحنانة ويراقب الأحداث عن كثب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرّب من السيد الصدر يؤكد أنه باقٍ في مقر إقامته بالحنانة ويراقب الأحداث عن كثب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).