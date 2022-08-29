2022/08/29 | 21:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية الحفاظ على امن واستقرار البلاد، تدعو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم السماح بالانجرار وراء مخططات اثارة الفتنة، والعمل معاً كقوى وطنية واجهزة وتشكيلات امنية جميعاً، وأبناء الشعب العراقي عبر روح التكاتف وتغليب المصلحة الوطنية واعتماد لغة الحوار وقطع الطريق على العابثين والمتربصين بعراقنا الحبيب.

قائمة جبهة تركمان العراق الموحد

٢٩ آب ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو الى التهدئة وضبط النفس) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو الى التهدئة وضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).